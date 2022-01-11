Mor soğan ve süt karışımının inanılmaz faydaları

Yetiştirilmesi kolay ve oldukça sağlıklı bir besin olan mor soğan, faydaları ile ön plana çıkıyor. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan mor soğan, sütle birlikte mucizevi etkilere neden oluyor.

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirecek yemekleri ve besinleri tercih etmek oldukça önemli. Bu besinlerden birisi olan mor soğan, faydaları ile öne çıkıyor.

2019 yılının son aylarından beri hayatımızda olan koronavirüs ve bu sene ortaya çıkan Omicron varyantı için, antioksidan bakımından zengin olan besinleri tüketmek gerekiyor.

Antioksidan bakımından zengin olan mor soğan, vücudu güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu bir güç üstleniyor.

Kanın temizlenmesine yardımcı olduğu bilinen mor soğanı sütle birlikte içerseniz faydalarından daha fazla yararlanabilirsiniz.

Bu karışımı daha önce denememiş ve duymamış olanlar olabilir ancak mor soğan ve süt karışımı, güçlü bir ilaç görevi görüyor.

Ancak bu tarz karışımlar hastalıklarınıza şifa olmuyor ya da sizi olumsuz etkiliyorsa mutlaka bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin.

Peki, Mor soğanın faydaları nelerdir? Mor soğan ve süt karışımının faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

MOR SOĞANIN FAYDALARI

Öksürük, bronşit ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Bal ile birlikte tüketildiğinde kış hastalıklarını anında yok eder.

El ve ayak tırnaklarını güçlendirir. Kırnak kırılmalarını önler ve burun kanamalarına iyi gelir.

Kalp çarpıntılarını gideren ve tansiyonu düşüren mor soğan, şeker hastalığına karşı bolca tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor.

Böbrek ve safra kesesindeki taşları kuma döndürerek, acı çekmeden idrar yolu ile vücuttan atar.

Tentürdiyot görevi olan mor soğan suyu yanık ve yaraların mikrop kapmasını önler. Bununla kalmayan mucizevi besin, yaraların iyileşmesine katkı verir.

Vücutta oluşan ödemleri atmak için kullanılan mor soğan, yaşanan mide rahatsızlıkları için ilaç görevi görür.

Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı mor soğan tüketmek veya suyunu içmek oldukça faydalıdır.

Nasırları ortadan kaldırmada etkilidir. Sirkenin içerisinde mor soğanı kaynatın ve mor soğanı nasırlı bölgeye bağlayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Bir süre sonra nasırların yok olduğuna şahit olacaksınız.

MOR SOĞAN VE SÜT KARIŞIMININ FAYDALARI

Faydaları saymakla bitmeyen mor soğanı sütle karıştırın. Mor soğan ve süt karışımı; yüksek tansiyonu düşürmek için fayda sağlar.

Bunun yanı sıra vücuttaki iltihabı atar. Özellikle kadınlarda sıklıkla rastlanan idrar yolu enfeksiyonlarını bitirmeye yardımcı olur.

Güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olan mor soğan ve süt karışımı ayrıca; üst solunum yolları hastalıklarından etkilenen boğaz ve sinüs yollarının temizlenmesini destekler. Bağışıklık sistemindeki antikorların düzensiz çalışmasını önler.