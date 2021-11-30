Motorine indirim mi geldi, ne kadar? Güncel motorin fiyatları 2021

Motorine indirim mi geldi, ne kadar? Güncel motorin fiyatları 2021

Araç sahiplerinin yüzü pompaya yansıyacak olan motorin indirimi haberiyle güldü. Peki motorine indirim mi geldi, ne kadar, kaç kuruş? İşte 2021 güncel motorin fiyatları...

Döviz kurlarındaki rekor seviyelerin ardından art arda gelen zam haberleri, yerini indirim haberlerine bıraktı.

Bu kapsamda son olarak motorinin pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olarak indirim yapıldığını açıkladı.

Araç sahipleri, "motorine indirim mi geldi, ne kadar?" merak ediyor. Akaryakıt fiyatlarında son dakika haberlerini yakından takip eden sürücüler, motorin fiyatlarında güncel rakamları araştırıyor.

Peki motorine ne kadar, kaç kuruş indirim geldi? İşte rakamlar...

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 44 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim. 01/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 44 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."





GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI 2021

İndirim sonrasında güncel motorin fiyatları nasıl olacak merak ediliyor. Buna göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.