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- Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı
Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı
Trafikte ilerleyen motosikletlinin sırt çantasında güneş gözlüklü köpek, sevimliliğiyle olay oldu.
- AA
- 12.07.2020 - 16:01
Antalya Kepez'de motosikletli bir sürücünün sırt çantasındaki köpek, trafiktekilerin dikkatini çekti.
Gazi Bulvarı'nda, bir motosikletlinin sırt çantasından güneş gözlüğüyle çevreyi izleyen köpek, ilginç bir görüntü oluşturdu.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Köpeğin eğlenceliği yolcuğunu görünce şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı - VİDEO
Motosiklet sürücüsünün, köpeğiyle trafikteki yolculuğu, sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşıldı.