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    Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı

    Trafikte ilerleyen motosikletlinin sırt çantasında güneş gözlüklü köpek, sevimliliğiyle olay oldu.
    • AA
    • 12.07.2020 - 16:01
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    Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı

    Antalya Kepez'de motosikletli bir sürücünün sırt çantasındaki köpek, trafiktekilerin dikkatini çekti.

    Gazi Bulvarı'nda, bir motosikletlinin sırt çantasından güneş gözlüğüyle çevreyi izleyen köpek, ilginç bir görüntü oluşturdu.

    CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

    Köpeğin eğlenceliği yolcuğunu görünce şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

    Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı - VİDEO

    Motosiklet sürücüsünün, köpeğiyle trafikteki yolculuğu, sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşıldı.

    Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı #1

    Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı #2

    Motosikletteki güneş gözlüklü köpek kameralara yansıdı #3

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