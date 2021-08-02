- Haberler
- Yaşam Haberleri
- MPİ 1 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 1 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 1 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto sonuçları..
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 08:58
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 1 Ağustos 2021 Pazar tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.
Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 1 Ağustos 2021 Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
1 AĞUSTOS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
1 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar, 31 - 33 - 37 - 43 - 45 - 51 oldu.