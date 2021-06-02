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- MPİ 1 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 1 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi 2021 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları..
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 09:01
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da 1 Haziran akşamı çekiliş heyecanı yaşandı.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30'da gerçekleşti.
Bugün çekilen Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 1 Haziran Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
1 HAZİRAN 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edildi.
Çekiliş no: 65 01/06/2021 - 21:30
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