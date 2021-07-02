- Haberler
- Yaşam Haberleri
- MPİ 1 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 1 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 1 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 09:14
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.
Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 1 Temmmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
1 TEMMUZ 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto'da büyük ikramiye 42 milyon 246 bin 246 TL.
1 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar, 7 - 16 - 26 - 31 - 38 - 55 oldu.