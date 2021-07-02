Euro
10.2825
-0.08%
Dolar
8.687
0.42%
Altın
496.22
0.42%
Borsa
1.373
0%
Bitcoin
288.105
-1.43%
EXEN Coin
29.85
-0.16%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    MPİ 1 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Süper Loto 1 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ 1 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

    Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

    Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 1 Temmmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

    1 TEMMUZ 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

    Süper Loto'da büyük ikramiye 42 milyon 246 bin 246 TL.

    1 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar, 7 - 16 - 26 - 31 - 38 - 55 oldu.

    MPİ 1 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı #1

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir