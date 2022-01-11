MPİ 11 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları: Kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 11 Ocak 2022 Salı Süper Loto sonuçları...

11 ocak 2022 Salı tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "Bu akşamki Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 11 Ocak Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

11 OCAK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu akşam gerçekleşen çekilişinde belirlenen şanslı rakamlar, saat 21.30'da belli olacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.