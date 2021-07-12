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- MPİ 11 Temmuz Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 11 Temmuz Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 11 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte Süper Loto sonuçları..
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 09:23
Şans oyunları meraklıları Milli Piyango'da çekiliş heyecanı yaşamaya devam ediyor.
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da meraklı bekleyiş sona erdi.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor.
İşte 11 Temmuz 2021 Süper Loto kazandıran numaralar...
11 TEMMUZ 2021 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Süper Loto'da büyük ikramiye 2 milyon 306 bin 278 TL.
11 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -9 - 15 - 22 - 42 - 58 - 59 - oldu.