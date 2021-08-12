MPİ 12 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 12 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 12 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

12 AĞUSTOS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da bu akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar; 5, 25, 26, 27, 45, 52 oldu.