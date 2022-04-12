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    MPİ 12 Nisan 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekran

    Süper Loto 12 Nisan 2022 çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 12 Nisan 2022 Süper Loto sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 18:07
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    MPİ 12 Nisan 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekran

    Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "12 NisanSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, "12 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" İşte 12 Nisan Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

    12 Nisan sonuçları

    Süper Loto'nun bu akşam gerçekleşecek olan çekilişinde şanslı rakamlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


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