MPİ 13 Haziran 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 13 Haziran Pazar 2021 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 13 Haziran tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 13 Haziran 2021 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

14 HAZİRAN 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 11- 12 - 14 - 41 - 50 - 54



