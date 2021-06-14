Euro
10.0557
-1.06%
Dolar
8.3047
-1.07%
Altın
499.81
-1.37%
Borsa
1.461
0%
Bitcoin
326.395
9.71%
EXEN Coin
33.23
3.84%
18ºC
İstanbul
Yağmur 18 C

    MPİ 13 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Şans oyunu meraklılarının tercihlerinden olan 5+1 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İşte MPİ 13 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ 13 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Şans Topu çekilişi 13 Haziran Pazar akşamı 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayımlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 13 Haziran 2021 şans topu çekilişi sonuçları...

    13 HAZİRAN 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

    Heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar 3 - 4 - 8 - 28 - 31 - ve JOKER 6 oldu.

    MPİ 13 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı #1

    MPİ ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir