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- MPİ 13 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye numaraları...
MPİ 13 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye numaraları...
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 13 Ocak 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları...
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 18:19
13 ocak 2022 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.
Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.
Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "Bu akşamki Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 13 Ocak Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
13 OCAK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto'da 112.307.956 milyon liralık ikramiye devretti.
Bu akşam gerçekleşen çekilişinde belirlenen şanslı rakamlar saat 21.30'da belli olur olmaz haberimize eklenecektir.