MPİ 15 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanmasının ardından bileti olanlar, kazandıran rakamları araştırıyor. İşte MPİ 15 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açılıyor. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri, belli oldu? İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

15 EYLÜL 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Eylül 2021 tarihli Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleştirilecek ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.