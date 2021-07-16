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- MPİ 15 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 15 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 15 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 15 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları..
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 09:01
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 15 Temmuz 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.
Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 15 Temmmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
15 TEMMUZ 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
15 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar, 7 - 9 - 14 - 21 - 38 - 47 oldu.