MPİ 16 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 16 Eylül 2021 Perşembe çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 16 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 16 Eylül 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda bu akşam saat 21:30'da gerçekleşiyor.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

Peki, 16 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 16 Eylül Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

16 EYLÜL 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da şanslı numaralar 21.30'da yapılacak olan canlı çekiliş sonucunda belli olacak. Kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.