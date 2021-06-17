MPİ 16 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu meraklılarının tercihlerinden olan 5+1 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İşte MPİ 16 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi 13 Haziran Pazar akşamı 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayımlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 16 Haziran Çarşamba 2021 şans topu çekilişi sonuçları...

16 HAZİRAN 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak saat 20.00'de gerçekleşti. Çekiliş sonrası 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

16 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-13-17-22-24- ve +6 oldu.