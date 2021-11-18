MPİ 18 Kasım 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto bugünkü çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 18 Kasım 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 18 Kasım 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda bu akşam saat 21:30'da gerçekleşiyor.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

Peki, 18 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 18 Kasım Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

18 KASIM 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar, canlı çekilişin ardından belli olacak. Numaralar açıklanır açıklanmaz habere eklenecektir.