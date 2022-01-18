MPİ 18 Ocak 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 18 Ocak 2022 çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 18 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları...

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "18 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, "18 Ocak Salı Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" İşte 18 Ocak Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

18 OCAK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu akşam gerçekleşen çekilişinde belirlenen şanslı rakamlar henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.