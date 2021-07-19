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    MPİ 18 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Süper Loto 18 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 09:16
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    MPİ 18 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 18 Temmuz 2021 Pazar tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

    Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

    Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 18 Temmmuz 2021 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

    18 TEMMUZ 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

    18 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar, 3 - 9 - 24 - 39 - 51 - 56 oldu.

    MPİ 18 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı #1

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

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