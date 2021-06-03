MPİ 2 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu meraklılarının tercihlerinden olan 5+1 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İşte MPİ 2 Haziran Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi 2 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'da gerçekleştirildi.

Canlı olarak yayınlanan heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar belli oldu.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 2 Haziran şans topu çekilişi sonuçları...

2 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUCU

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.



Canlı çekilişin ardından Şans Topu sonuçları online olarak sorgulamaya açılıyor.

Heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 16, 17, 32 ve joker 11 oldu.