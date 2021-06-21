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    MPİ 20 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Şans oyunu meraklılarının tercihlerinden olan 5+1 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İşte MPİ 20 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 10:46
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    MPİ 20 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Şans Topu çekilişi 20 Haziran Pazar akşamı 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayımlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 20 Haziran Çarşamba 2021 şans topu çekilişi sonuçları...

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 20 HAZİRAN 2021

    1 - 12 - 20 - 21 - 25 + 5 (JOKER)

    MPİ 20 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı #1

    ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI


     

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