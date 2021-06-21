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    MPİ 20 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 20 Haziran Pazar 2021 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 11:30
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    MPİ 20 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 20 Haziran tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

    Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

    Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 20 Haziran 2021 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

    20 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

    Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon 706 bin 242 TL.

    20 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5 - 6 - 9 - 12 - 38 - 44 oldu.

    MPİ 20 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı #1

    SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

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