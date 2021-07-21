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- MPİ 20 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 20 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 20 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 20 Temmuz 2021 Salı Süper Loto sonuçları..
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 09:31
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 20 Temmuz 2021 Salı tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.
Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 20Temmmuz 2021 Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
20 TEMMUZ 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
20 Temmuz 2021 Salı Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar, 11 - 20 - 30 - 40 - 44 - 52 oldu.