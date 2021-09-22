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    MPİ 22 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Bileti olanlar, Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte MPİ 22 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 18:42
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    MPİ 22 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamların belli olup olmadığı merak ediliyor.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açılıyor. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki şans topu kazandıran rakamlar belli oldu mu, hangileri? İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

    22 EYLÜL 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

    22 Eylül 2021 tarihli Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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