MPİ 26 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 26 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30'da gerçekleşti.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

26 AĞUSTOS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da büyük ikramiye 9 milyon 420 bin 477 TL. 26 Ağustos 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2 - 22 - 26 - 37- 44 - 49- oldu.