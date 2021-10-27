MPİ 27 Ekim 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu bileti olanlar, kazandıran rakamları araştırıyor. İşte MPİ 27 Ekim Çarşamba 2021 Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

27 Ekim 2021 tarihli Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş 20.00'de sona eriyor...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oluyor.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açılıyor. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

27 EKİM 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

20 Ekim 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar henüz belli olmadı. Çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.