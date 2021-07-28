MPİ 28 Temmuz 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanmasının ardından bileti olanlar, kazandıran rakamları araştırıyor. İşte MPİ 28 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

28 Temmuz 2021 tarihli Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 28 Temmuz Çarşamba 2021 şans topu çekilişi sonuçları...

28 TEMMUZ 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

28 Temmuz 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 ve +1 oldu.