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    MPİ 29 Aralık 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları bileti olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 18:31
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    MPİ 29 Aralık 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Büyük ikramiye umuduyla alınan Milli Piyango çekiliş biletleri, milyonların aklında...

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açılıyor.

    Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki 29 Aralık 2021 tarihli Şans Topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

    29 ARALIK 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

    29 Aralık 2021 tarihli Şans Topu çekilişi için 20.00'de gerçekleştirilecek ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

    ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA

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