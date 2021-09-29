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- MPİ 29 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı
MPİ 29 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları, bileti olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte MPİ 22 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 18:40
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.
Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açılıyor. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.
Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri, belli oldu mu? İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...
29 EYLÜL 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI
29 Eylül 2021 tarihli Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleştirilecek ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erecek.
29 Eylül 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.