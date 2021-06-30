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- MPİ 29 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 29 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 29 Haziran 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte Süper Loto sonuçları..
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 10:30
Milli Piyango'da çekiliş heyecanı devam ediyor.
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da meraklı bekleyiş sona erdi.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor.
İşte 29 Haziran 2021 Süper Loto kazandıran numaralar...
29 HAZİRAN 2021 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Süper Loto'da büyük ikramiye 40 milyon 598 bin 665 TL.
29 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5 - 13 - 14 - 17 - 34 - 48 - oldu.