MPİ 30 Aralık 2021 Salı Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 30 Aralık 2021 çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Süper Loto'nun 30 Aralık 2021 Salı tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu severler, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 83.223.649 TL değerinde olmuştu.

Peki, 30 Aralık 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

30 ARALIK 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

30 Aralık 2021 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleşecek. Kazanan numaralar, yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.