MPİ 30 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 30 Eylül 2021 Perşembe çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 30 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 30 Eylül 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda bu akşam saat 21:30'da gerçekleşiyor.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

Peki, 30 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 30 Eylül Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

30 EYLÜL 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Canlı çekiliş sonucunda kazanan numaralar belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.