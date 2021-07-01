MPİ 30 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İkramiye kazanma hayali olanlar, kazandıran numaraları araştırıyor. İşte MPİ 30 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi dün akşam 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayımlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 30 Haziran Çarşamba 2021 şans topu çekilişi sonuçları...

30 HAZİRAN 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 2 milyon 891 bin 154 TL.

30 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -6 - 15 - 16 - 17 - 31 - ve +2 oldu.