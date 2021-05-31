MPİ 30 Mayıs Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 30 Mayıs 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da 30 Mayıs akşamı çekiliş heyecanı yaşandı.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30'da gerçekleşti.

Bugün çekilen Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 30 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

30 MAYIS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edildi. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Çekiliş no.64 31.05.2021:

20 - 25 - 35 - 45 - 46 - 47



