- Haberler
- Yaşam Haberleri
- MPİ 4 Temmuz Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 4 Temmuz Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 4 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte Süper Loto sonuçları..
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 09:19
Şans oyunları meraklıları Milli Piyango'da çekiliş heyecanı yaşamaya devam ediyor.
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da meraklı bekleyiş sona erdi.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor.
İşte 4 Temmuz 2021 Süper Loto kazandıran numaralar...
4 TEMMUZ 2021 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Süper Loto'da büyük ikramiye 43 milyon 662 bin 75 TL. 4 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7 - 14 - 22 - 36 - 54 - 60- oldu.