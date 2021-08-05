MPİ 5 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 5 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 28 Temmuz 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

5 AĞUSTOS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da bu akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar ise 7 - 10 - 14 - 27 - 37 - 50 oldu.