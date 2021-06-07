MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 6 Haziran Pazar 2021 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 6 Haziran tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30'da gerçekleşti. Büyük ikramiye kazandıracak 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca Süper Loto'da devir gerçekleşti.

Bugün çekilen Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 6 Haziran 2021 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

6 HAZİRAN 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edildi.

Çekiliş no: 67 06/06/2021 - 21:30

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