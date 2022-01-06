MPİ 6 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları: İşte şanslı numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 6 Ocak 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları...

Şans oyunu meraklılarının umut dolu bekleyişi her çekilişte sürüyor...

6 ocak 2022 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "Bu akşamki Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 6 Ocak Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

6 OCAK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu akşam gerçekleşen çekilişinde belirlenen şanslı rakamlar, 21.30'da belli olacak.