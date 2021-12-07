MPİ 7 Aralık 2021 Salı Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 7 Aralık 2021 çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 7 Aralık 2021 Salı Süper Loto sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Süper Loto'nun 7 Aralık 2021 Salı tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu severler, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 83.223.649 TL değerinde olmuştu.

Peki, 7 Aralık 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Aralık 2021 Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

7 ARALIK 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

7 Aralık 2021 tarihli Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar, canlı çekilişin ardından belli oldu. İşte o numaralar: 20-27-29-32-44-48