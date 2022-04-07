MPİ 7 Nisan 2022 Süper Loto sonuçları: Bilet sorgulama ekranı

MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 7 Nisan 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları...

7 Nisan 2022 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "Bu akşamki Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 7 Nisan Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

7 NİSAN 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da bugünün şanslı numaraları 21.30'da canlı çekiliş sonrası belli olacak.

Kazandıran rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.