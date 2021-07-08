MPİ 7 Temmuz Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu meraklılarının tercihlerinden olan 5+1 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İşte MPİ 7 Temmuz 2021 Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi 7 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayımlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 7 Temmuz 2021 şans topu çekilişi sonuçları...

7 TEMMUZ 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 516 bin 631 TL.

7 Temmuz 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10 - 13 - 16 - 31 - 33 ve JOKER+8 oldu.