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    MPİ 8 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Süper Loto 8 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 08:58
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    MPİ 8 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 8 Ağustos 2021 Pazar tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

    Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

    Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

    8 AĞUSTOS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

    Süper Loto'da dün akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar ise 3 - 9 - 21 - 27 - 42 - 60 oldu.

    MPİ 8 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı #1

    SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

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