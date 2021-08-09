MPİ 8 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 8 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto sonuçları...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 8 Ağustos 2021 Pazar tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

8 AĞUSTOS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da dün akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar ise 3 - 9 - 21 - 27 - 42 - 60 oldu.