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- MPİ 8 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 8 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 8 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto sonuçları...
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 08:58
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 8 Ağustos 2021 Pazar tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.
Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
8 AĞUSTOS 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto'da dün akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar ise 3 - 9 - 21 - 27 - 42 - 60 oldu.