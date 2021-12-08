MPİ 8 Aralık 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanmasının ardından bileti olanlar, kazandıran rakamları araştırıyor. İşte MPİ 8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Büyük ikramiye umuduyla alınan Milli Piyango çekiliş biletleri, milyonların aklında...

8 Aralık 2021 tarihli Şans Topu çekilişi için 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

8 ARALIK 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

8 Aralık 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar şöyle: 1-12-16-24-30 ve JOKER: 8



