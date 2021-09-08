MPİ 8 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanmasının ardından bileti olanlar, kazandıran rakamları araştırıyor. İşte MPİ 8 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.

8 Eylül 2021 tarihli Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleştirilecek ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erecek.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açılacak. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

8 EYLÜL 2021 ŞANS TOPU SONUÇLARI

8 Eylül 2021 Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 20.00'de yapılacak. Çekiliiş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.