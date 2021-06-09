MPİ 8 Haziran 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 8 Haziran Salı 2021 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 8 Haziran tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 8 Haziran 2021 Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

8 HAZİRAN 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Çekiliş no: 68 08/06/2021 - 21:30

8 - 24 - 39 - 53 - 57 - 59



