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- MPİ 8 Haziran 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
MPİ 8 Haziran 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar sorgulanıyor. İşte 8 Haziran Salı 2021 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları..
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 09:33
Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun 8 Haziran tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayımlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda dün saat 21:30'da gerçekleşti.
Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 8 Haziran 2021 Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...
8 HAZİRAN 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Çekiliş no: 68 08/06/2021 - 21:30
8 - 24 - 39 - 53 - 57 - 59