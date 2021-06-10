MPİ 9 Haziran Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu meraklılarının tercihlerinden olan 5+1 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İşte MPİ 9 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi 9 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayımlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu. Bugün büyük ikramiyesi ile çekilen Şans Topu'nda 1.900.229,30 TL tutarındaki ikramiyeyi 1 kişi kazandı.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 9 Haziran 2021 şans topu çekilişi sonuçları...

9 HAZİRAN ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUCU

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Canlı çekilişin ardından Şans Topu sonuçları online olarak sorgulamaya açılıyor.

Heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar 12, 17, 18, 19, 30 ve joker 3 oldu.