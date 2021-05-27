MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 26 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 26 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte sayısal Loto sonuçları..

26 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...

26 MAYIS 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

-47-48-49-52-58-85- ve joker:15

Çekiliş sonuçlarına göre ise 6 ve 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.