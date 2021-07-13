Euro
10.2407
-0.12%
Dolar
8.6254
-0.11%
Altın
502.46
0.2%
Borsa
1.357
0%
Bitcoin
287.198
-3.51%
EXEN Coin
27.32
1.07%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Çılgın Sayısal Loto 12 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 12 Temmuz sayısal Loto sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    12 TEMMUZ 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 180 milyon 963 bin 303 TL.

    12 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-19-23-51-73-90- ve joker: 42 oldu.

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama #1

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir