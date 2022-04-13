Petrol
106.36
1.64%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
602.301
1.69%
BTXN Coin
30.47
-3.14%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Nisan 2022: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

    Şans oyunu severler, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 18:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Nisan 2022: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.

    Şans oyunu severler, 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihli Mili Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını dört gözle bekliyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor.

    Kazandıran numaraların hangileri olduğunu merak edenler, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Peki 13 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    13 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

    13 Nisan 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu
    İç Haber

    Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu

    Bu kızla yine dalga geçtiler
    Magazin

    Bu kızla yine dalga geçtiler

    Görüş Bildir